МВД Литвы: по особым гуманитарным причинам разрешен въезд в страну 653 белорусам

По особым гуманитарным причинам разрешен въезд в Литву 653 гражданам Беларуси, сообщает Delfi со ссылкой на литовское Министерство внутренних дел. Из них 246 человек уже находятся в Литве, еще 53 попросили убежище.

Рита Тамашунене. Фото: DELFI / Tomas Vinickas.

Ведомство отмечает, что разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения МИД о приезде иностранцев в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как «сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы». Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. Это правило действует для белорусов с 11 сентября.

«Протесты в Беларуси не успокаиваются уже четыре месяца, все больше людей хотят прибыть в Литву и растет количество просящих убежище. Мы постоянно обеспечиваем слаженный процесс выдачи разрешений с тем, чтобы у людей не было препятствий прибыть туда, где они чувствуют себя в большей безопасности», – отметила исполняющая обязанности министра внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

Ведомство сообщает, что граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться за шенгенской визой в посольство в Беларуси, предоставив информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу непосредственно сотрудникам пункта пограничного контроля, а также в Службу охраны госграницы Литвы или в департамент миграции МИД. После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища — статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве.