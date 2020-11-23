Гомельчанин заменил на флагштоке красно-зеленый флаг на бело-красно-белый – теперь ему грозит ограничение свободы

В суде Центрального района Гомеля 23 ноября прошли прения сторон по уголовному делу в отношении 26-летнего Георгия Василенко. Молодой человек обвиняется в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) — 16 августа во время массовой акции протеста на площади Ленина он заменил на флагштоке красно-зеленый флаг на бело-красно-белый.

Георгий Василенко. Фото: tut.by/

Дело рассматривает судья Сергей Соловский.

Государственное обвинение считает, что вина Василенко в злостном хулиганстве доказана в полном объеме. Прокурор потребовала наказать его ограничением свободы на два года.

Адвокат обвиняемого заявила, что не согласна с квалификацией действий, так как снятие государственного флага не подпадает под статью «злостное хулиганство», а подпадает под статью «надругательство над государственным флагом». «Поднятие бело-красно-белого флага также не является хулиганством, это национальная символика, флаг дважды в истории был государственным. Данный факт подтверждает, что не может тут быть циничного состава и неуважения к обществу, флаг не является незарегистрированной символикой, он не запрещен», — заметила защитник Анна Павлюк.

Она считает, что конкретных данных о нарушении общественного порядка нет. «Необходимо обратить внимание, что милиция не предпринимала никаких действий для воспрепятствования данным действиям», — отметила адвокат.

Защитник предложила назначить наказание, не связанное с изоляцией Василенко от общества, не согласилась с квалификацией его действий и просила оправдать по 339-й статье УК.

Милиционеры свидетельствовали на суде, что видели замену флага и доложили об этом руководству, которое распорядилось не вмешиваться, «чтобы не накалять обстановку».

Согласно обвинению, Георгий Василенко, «имея умысел на совершение злостного хулиганства, умышленно нарушая общественный порядок, демонстрируя свою вседозволенность и исключительный цинизм, проявляя неуважение к обществу, противопоставляя свою личность обществу и государству», снял с флагштока красно-зеленый флаг и водрузил бело-красно-белый, который «не является символом государственной власти».

Василенко вину признал частично. «Вокруг были бело-красно-белые флаги, у людей был какой-то внутренний подъем, поэтому я с группой незнакомых мне граждан снял с флагштока государственный флаг и заменил его. Людям понравилось», — рассказал в суде житель Гомеля.

«Я совершил эти действия, поддавшись эффекту толпы», — добавил обвиняемый.

На суде свидетелем выступила заведующая сектором идеологической работы отдела идеологии, культуры и по работе с молодежью горисполкома Елена Баркова. 16 августа ее не было на площади, но она считает, что замена флага «могла привести к оскорблению чувств граждан Беларуси». Идеолог свидетельствовала, что после замены флага ей звонили знакомые и жаловались на данный факт.