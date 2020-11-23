COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.483 новых случая

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За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1.483 новых случая COVID-19, скончалось восемь человек с коронавирусной инфекцией, сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 125.482, умерло 1.104 человека.

22 ноября было зафиксировано 1.564 новых инфицированных и семь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 104.698 пациентов (850 за последние сутки).

Проведено 3.091.238 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 17.172.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

На всей территории Беларуси действует обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты предписано использовать на всех без исключения объектах любой формы собственности: в поликлиниках, аптеках, магазинах, кафе, общественном транспорте и такси. В ряде регионов ограничено проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и других массовых мероприятий.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус

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