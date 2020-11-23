«Это наш город!». Сотни пенсионеров вышли на Марш мудрости в Минске

Сотни пенсионеров 23 ноября вышли на очередной Марш мудрости в центре Минска.

Около 14.00 колонна, скандируя: «Это наш город!», «Фашисты!», «Жыве Беларусь!», «Пошел вон, ты и твой ОМОН», выдвинулась от костела Святых Симеона и Елены на площади Независимости в сторону Октябрьской площади. Многие участники марша обозначены бело-красно-белой атрибутикой, некоторые несут плакаты, например: «Ищу диалоговую площадку», «Лукашенко! В палате № 6 освободилась кровать» и другие.

В это же время ГАИ перекрыла въезд на проспект Независимости со стороны улиц Бобруйской и Свердлова.

Сотрудники милиции через мегафон стали предупреждать участников марша о несанкционированном характере акции, но движению не препятствовали. По противоположной стороне проспекта колонну сопровождали микроавтобусы с тонированными стеклами.

Около 14.15, когда колонна участников Марша мудрости отошла от площади Независимости, метрополитен открыл для пассажиров второй вестибюль «Площади Ленина», который был закрыт с 13.45.

По сообщениям очевидцев, на пересечении Независимости и улицы Ленина дежурят силовики.

Около 14.30 ОМОН задержал девушку возле входа на станцию метро «Октябрьская». Колонна дошла до этой точки примерно в 14.35.