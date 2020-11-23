Лукашенко поддержал идею создания республиканского центра патриотического воспитания

/ Общество
Просмотров: 63

Александр Лукашенко поддержал предложение создать республиканский центр патриотического воспитания молодежи на базе Молодежного патриотического центра в Брестской крепости. Об этом узкому кругу журналистов 23 ноября по итогам встречи с Лукашенко сообщил министр обороны Виктор Хренин.

Пресс-служба военного ведомства опубликовала в телеграм-канале основные тезисы из комментария министра для СМИ.

По словам Хренина, предложение о создании центра было сделано в контексте обсуждения вопросов повышения эффективности патриотического воспитания молодежи с участием военного ведомства.

Министр обороны сообщил, что доложил Лукашенко о текущем состоянии Вооруженных сил, довел до него результаты, которых ВС добились по итогам текущего учебного года, а также заявил о готовности к выполнению поставленных задач в новом учебном году.

На встрече с Лукашенко, по словам Хренина, речь также шла о расширении участия ВС в деятельности по «поддержанию международного мира и безопасности». Он отметил, что сейчас белорусские военнослужащие участвуют в двух зарубежных миссиях — миротворческой миссии в Ливане под эгидой ООН и мониторинговой миссии в Украине в рамках ОБСЕ.

Глава Минобороны сообщил, что в 2020 году в армию было призвано около 9 тыс. военнообязанных «для повышения их уровня подготовки по военно-учетным специальностям и обслуживания техники и вооружения». «Люди, которые призывались из народного хозяйства, с высоким уровнем понимания относились к данным процессам и достойно выполняли свои задачи», — заявил Хренин.

Как сообщила пресс-служба Лукашенко, с министром обороны он обсудил вопросы противодействия «деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и патриотического воспитания молодежи».

«Или не просто раскачать, а опрокинуть, — заявил он. — Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы».

«Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать. Каким образом мы это будем делать?» — задал Лукашенко вопрос главе Минобороны.

Отметив, что Хренин «достаточно времени» является министром обороны, он поинтересовался ситуацией в армии. «Мы за этот период прошли серьезный этап, нам пришлось и отмобилизовывать части, поднимать и выдвигать их на наиболее опасные направления, как нам тогда представлялось, да и сейчас. После всех наших мероприятий, увольнения в запас и призыва на срочную военную службу каково состояние Вооруженных сил, какие основные проблемы?» — поинтересовался Лукашенко.

«Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел?» — спросил он.

Лукашенко также поинтересовался у Хренина, где белорусским военнослужащим «придется в качестве миротворцев участвовать», каковы моральное, техническое и финансовое состояние миротворческого сегмента армии, кадровая работа в ВС и их финансовое положение.

В свою очередь Хренин заявил, что «ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая», армия готова к выполнению «задач по предназначению». «Мероприятия плана подготовки Вооруженных сил, несмотря на все трудности, выполнены на 100%», — заверил министр обороны.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пропаганда патриотизм Минобороны Персона: Виктор Хренин

Другие материалы на эту тему:

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Что общего у Карпенкова и Финберга

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Что общего у Карпенкова и Финберга

Бес попутал? Игуменья Гавриила попросила прощения

Бес попутал? Игуменья Гавриила попросила прощения

Бывшему журналисту ОНТ Дмитрию Семченко дали 15 суток

Бывшему журналисту ОНТ Дмитрию Семченко дали 15 суток

Федерация футбола обвинила игроков в «политической пропаганде»

Федерация футбола обвинила игроков в «политической пропаганде»