Более половины финансовых директоров белорусских компаний пессимистично смотрят в будущее

Среди финансовых директоров белорусских компаний преобладают пессимистичные настроения, свидетельствуют результаты исследования , которое провела в Беларуси компания «Делойт».

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Сбор данных прошел во второй половине сентября и первой половине октября 2020 года. В исследовании приняли участие 37 респондентов — финансовых директоров, представляющих ключевые секторы экономики. Данные собирались путем онлайн-анкетирования и интервью с экспертами.

«Большинство представителей бизнеса в Беларуси (52%) ожидают негативных изменений в финансовом положении компании, что в основном обусловлено текущей эпидемиологической и политической обстановкой, а также глобальным экономическим спадом», — говорится в отчете, подготовленном на основании исследования.

При этом 24% опрошенных финансовых директоров предположили, что ситуация не изменится, и столько же опрошенных ожидают ее улучшения.

«На первый взгляд, повышенный уровень неопределенности формирует у половины респондентов пессимистичные настроения в отношении финансовых перспектив, которые значительно выше, чем в Европе. Однако большинство респондентов исследования не рассматривают вариант сокращения присутствия или релокации своего бизнеса за пределы страны», — прокомментировала результаты исследования генеральный директор «Делойта» в Беларуси Ольга Степанеева.

При этом, как свидетельствуют данные исследования, финансовые директора белорусских компаний ощущают высокий уровень неопределенности.

«Доля финансовых директоров, оценивающих текущую экономическую и политическую ситуацию как неопределенную, составила 97%, из них 41% и 37% соответственно полагают, что уровень неопределенности является очень высоким либо высоким», — констатируют авторы отчета.

Подавляющее большинство (81%) финансовых директоров полагают, что сейчас неподходящее время для принятия рискованных решений.

«Представители сектора банков, финансовых организаций, а также финансовые директора компаний отрасли транспорта и логистики и компаний, осуществляющих деятельность в области информации и связи, демонстрируют низкий риск-аппетит», — отмечают авторы.

По мнению финансовых директоров, наибольшее влияние на бизнес оказывают снижение экономической активности (об этом заявили 57% опрошенных), колебания курса валют (49%), сокращение спроса (38%), усиление государственного регулирования предпринимательской деятельности (38%) и геополитический риск (35%).

«Данные риски обусловлены влиянием коронавирусной инфекции COVID-19 на мировой рынок, а также политической обстановкой в Беларуси», — говорится в исследовании.

«В свете последних событий в стране и в мире становится очевидным, что уровень неопределенности возрастает. Те подходы к моделированию и прогнозированию, которые использовались раньше, показывают свою неэффективность: нельзя строить предположения о возможностях будущего, основываясь лишь на опыте прошлого. Одним из способов переломить сложившуюся практику считать неизвестное невозможным может стать расширение спектра вариантов развития событий, рассматриваемых в рамках сценарного планирования», — считает менеджер по аудиту и управлению рисками компании «Делойт» в Беларуси Мария Шаченкова.

Полный отчет об исследовании размещен на официальном сайте компании «Делойт» в Беларуси.

«Делойт» — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву. Компания присутствует более чем в 150 странах.