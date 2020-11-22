В Минске в полном объеме восстановлена работа метрополитена

В Минске после завершения основных воскресных акций протеста в полном объеме восстановлена работа метрополитена (в 16:10) и мобильного интернета (в 16:00).

Метрополитен «в целях обеспечения безопасности пассажиров» в 11:55 закрыл 10 станций: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа» (первая линия), «Немига», «Купаловская» (вторая), «Ковальская слобода», «Вокзальная», «Площадь Богушевича», «Юбилейная площадь» (вся третья).

В 13:20 была закрыта конечная станция второй линии «Каменная горка». В это время возле нее силовики пытались разогнать протестующих с примененем спецсредств. По этой же причине в 13:50 закрыли станцию первой линии «Петровщина».