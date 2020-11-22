Видеофакт. Силовик выпал из кузова при разгоне протестующих в Минске

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Один из силовиков выпал из кузова остановившейся машины при попытке спрыгнуть, чтобы погнаться за протестующими.

Сегодня в Беларуси проходит очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.

Акция проходит в новом формате —люди собрались в группы и колонны в своих дворах и районах. Силовики, по данным правозащитников, задержали на этот час около 100 человек.

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Тэги: ОМОН

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