Силовики задержали более 30 участников «Марша против фашизма»
Правозащитники сообщают о задержании более 30 человек в Минске в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен.
Список задержанных публикует spring96.org. В нем также имена и фамилии жителей Заславля и Новополоцка (по одному задержанному в каждом из городов).
Сегодня в столице и других городах проходит очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.
По всему городу собрались сегодня группы и колонны протестующих. Сообщения и фотосвидетельства о группах и колоннах людей поступают из большинства районов столицы, в числе которых Уручье, Малиновка, Сухарево, Каменная Горка, Чижовка, Грушевка, Зеленый Луг, Серебрянка.
Большие колонны сформировались в столичных районах Малиновка и Уручье.
Очевидцы сообщат о задержании демонстрантов возле Национальной библиотеки, на Логойском Тракте, на площади Ванеева, улице Максима Танка, а также в районе метро «Спортивная».
Силовики разогнали колонну людей в Малиновке и группу протестующих в парке Павлова.
Также ГАИ перекрыла отрезки улиц Притыцкого, Богдановича (в сторону Немиги), проспекта Независимости, на который вышла колонна людей с улицы Калиновского.
Очевидцы сообщают в соцсетях и телеграм-каналах о применении силовиками спецсредств возле метро «Каменная Горка», в Малиновке, Масюковщине (здесь были слышны выстрелы).