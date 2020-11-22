Пассажир «Фольксвагена» погиб в ДТП под Гродно

Один человек погиб, еще три получили травмы в аварии, которая произошла днем 21 ноября в Гродненском районе.

По сообщению областной ГАИ, Volkswagen и Audi столкнулись на 195-м километре трассы Р99 Гродно — Волковыск — Барановичи.

В результате аварии 35-летний пассажир VW, ехавший на переднем сиденье, от полученных травм умер на месте происшествия. С различными ранениями в больницу доставили 24-летнюю пассажирку Audi, а также 28-летнего водителя VW.