Правозащитники: задержаны семь работников Мозырского НПЗ

В Мозыре идут задержания работников нефтеперерабатывающего завода и участников акции памяти Романа Бондаренко, сообщает правозащитный сайт «Полесская весна».

20 и 21 ноября в местный РОВД вызвали и потом оттуда не выпустили не менее восьми человек.

По данным, полученных «Полесской весной» от сотрудников МНПЗ, на 20 ноября в милицию с интервалом в 10 минут вызвали шесть работников завода, которые были запечатлены 27 октября с плакатами недалеко от предприятия на фотографии, найденной милиционерами в интернете.

На плакатах были надписи «Мы — флагман», «Жыве Беларусь!», «Мы народ против насилия» и «Мы едины». Задержанные — инженер-технолог Виталий Старушенко, техник учета Татьяна Козлович, ведущие инженеры-технологи Александр Гончар, Михаил Колоденец и Владимир Чурило, инженер-программист Александр Жигадло.

Всего на снимке девять человек. Выяснить личности пикетчиков помогло руководство завода, утверждают правозащитники.

Кроме того, 20 ноября в РОВД вызвали жительницу Мозыря Алину Ерохович, которая присутствовала рядом с местом, где 15 ноября произошли задержания участников акции памяти Романа Бондаренко. Ее также не выпустили из милиции. Правозащитникам известно еще об одном парне, который был в РОВД 20 ноября и оставлен там на выходные, но его личность пока выяснить не удалось.

21 ноября стало известно, что задержали еще одного работника нефтеперерабатывающего завода — экономиста Николая Жлобу.

Жлобу и Козлович уже задерживали 30 октября. Тогда они утром перед началом работы несколько минут простояли с плакатами у проходной МНПЗ. 2 ноября заместитель председателя суда Мозырского района Элеонора Ярмоленко постановила арестовать Жлобу на 10 суток, а Козлович — оштрафовать на 30 базовых величин (810 рублей).