«Если есть выбор — поддержать власть или промолчать, то лучше выбрать второй вариант»

Известная белорусская фристайлистка Александра Романовская ( пострадала за свою позицию против насилия) считает, что некоторые спортсмены не хотят высказывать свою позицию по ситуации в стране, так как испытывают страх.

«Мне сложно говорить за них, — отметила она в интервью РБК . — Я стараюсь не судить людей. Мне кажется, в нашей ситуации важен каждый голос, важно каждое слово. Но это добровольное решение каждого человека. Не заставлять же их высказаться так или иначе».

Спортсменка призналась, что ей сложно понять, чем «молчуны» аргументируют свое решение.

«Однако, на мой взгляд, если есть выбор — выступить в поддержку власти или промолчать, то лучше выбрать второй вариант, поскольку подобные высказывания вызывают у людей негативную реакцию. При этом я понимаю, что некоторые попросту боятся высказываться, поскольку для кого-то завоевание спортивных регалий является главной мечтой жизни. Но мне сложно это понять», — подчеркнула Романовская.