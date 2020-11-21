«Если есть выбор — поддержать власть или промолчать, то лучше выбрать второй вариант»
Известная белорусская фристайлистка Александра Романовская (
«Мне сложно говорить за них, — отметила она в интервью
Спортсменка призналась, что ей сложно понять, чем «молчуны» аргументируют свое решение.
«Однако, на мой взгляд, если есть выбор — выступить в поддержку власти или промолчать, то лучше выбрать второй вариант, поскольку подобные высказывания вызывают у людей негативную реакцию. При этом я понимаю, что некоторые попросту боятся высказываться, поскольку для кого-то завоевание спортивных регалий является главной мечтой жизни. Но мне сложно это понять», — подчеркнула Романовская.