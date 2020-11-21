Сегодня ночью могут быть трудности в покупке билетов на поезд через интернет

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Белорусская железная дорога предупредила своих клиентов о невозможности услуги купить билет в интернете.

«В связи с уведомлением, полученным от СООО «Облачные технологии», о возможных перебоях информационного обмена с 23:30 21 ноября 2020 года до 04:00 22 ноября 2020 года в системе продажи проездных документов через сеть интернет будет закрыта возможность оплаты проездных документов с использованием платежных систем «Расчет» (АИС ЕРИП) и «Интернет-банкинг» ОАО «Беларусбанк»», — отметили в в пресс-службе БЖД.  
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Тэги: БЖД

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