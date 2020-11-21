Вице-президент IIHF: матчи ЧМ-2021 по хоккею нужно переносить из Минска

По мнению вице-президента Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммолы, матчи чемпионата мира нельзя проводить в Минске.

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«Моя позиция по вопросам прав человека в Беларуси до сих пор не всем кажется ясной, даже если я это десять раз сказал, написал он в своем микроблоге. — Считаю, матчи ЧМ-2021 нужно переносить из Минска. Верю, что так и будет».

Kantani Valko-Venäjän ihmisoikeuskysymyksiin ei näytä vieläkään olevan kaikille selvä, vaikka olen sen kymmenen kertaa sanonut. Mielestäni kisoja ei pidä viedä Minskiin ja uskon, että näin myös käy. — Kalervo Kummola (@KummolaKalervo) November 21, 2020

Реакция Куммолы последовала после того, как на прошедшем 18 ноября в Цюрихе заседании Международная федерация хоккея отложила решение о судьбе чемпионата мира весной 2021 года в Минске и Риге.

«В Беларуси возникают трудности, к которым необходимо относиться серьезно, поскольку существует значительный риск того, что нынешние проблемы в Минске, позиция правительства соорганизатора Латвии и пандемия COVID-19 окажут значительное влияние на чемпионат мира — 2021», — отметил президент ИИХФ Рене Фазель. Президент и совет ИИХФ высказали мнение, что для решения судьбы турнира необходимо больше времени.

Naviny.by писали на днях, что глава ФХР Владислав Третьяк заявил о готовности России провести ЧМ-2021 вместо Беларуси. Аналогичное мнение высказал и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ранее сообщалось, что обозреватель телеканала «Матч ТВ» Павел Лысенков отметил : «Мое предчувствие — ЧМ-2021 из Минска перенесут... Если представить, что ситуация в Минске не изменится к маю, то мы получим турнир, где будет очень много милиции, вокруг которого возникнет куча скандалов, да и бойкоты наверняка будут. Ну, это как играть в хоккей на вулкане».

Напомним ЧМ-2021 должен пройти в Минске и Риге с 26 мая по 6 июня. Однако из-за внутриполитической ситуации в Беларуси 17 сентября Европарламент принял резолюцию, которая в том числе призывает не проводить часть чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси. В документе содержится призыв к национальным хоккейным федерациям стран ЕС и всем демократическим странам выступить с обращением к Международной федерации хоккея об отзыве решения о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси, пока ситуация с правами человека в стране не улучшится.

Ранее в связи с белорусскими событиями после президентских выборов Латвия официально призвала ИИХФ перенести ЧМ из Беларуси в другую страну.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 11 ноября заявил, что Минск продолжает подготовку к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2021 году. «Мы готовы к проведению чемпионата. Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена. Поэтому все призывы к бойкоту, которые иногда раздаются, несостоятельны и не имеют места», — сказал он.