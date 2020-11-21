Почти 1,6 тысячи заболевших COVID-19 за сутки: это новый рекорд для Беларуси

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1.588 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 , что является новым суточным рекордом с момента начала эпидемии в стране минувшей зимой.

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За сутки также скончалось еще восемь человек c COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 122.435, умерло 1.089 человек.

20 ноября было зафиксировано 1.457 зараженных и семь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 102.113 пациентов (1.364 за последние сутки).

Проведено 3.041.384 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 31.894.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

На всей территории Беларуси сейчас действует обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты предписано использовать во всех без исключения объектах любой формы собственности: поликлиниках, аптеках, магазинах, кафе, общественном транспорте и такси, в том числе маршрутных.

В ряде регионов ограничено проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и других массовых мероприятий.