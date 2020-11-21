Ситуация на границе Беларуси со странными ЕС остается напряженной

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Ситуация в пунктах перехода на белорусской границе со странными Евросоюза остается напряженной.

Так, по данным ГПК на 10:00, на литовском направлении в очередях стоит более 920 фур:

  • «Котловка» — более 300;  
  • «Каменный Лог» — более 300;
  • «Привалка» — более 170;
  • «Бенякони» — более 150 .

Большие очереди сохраняются и в двух пунктах на границе с Латвией — более 350:

  • «Урбаны» — более 220;
  • «Григоровщина» — более 130.  

На фоне этих направлений очереди на выезд в Польшу почти отсутствуют — более 50:

  • «Берестовица» — более 30;
  • «Козловичи» — более 20.
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