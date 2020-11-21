Ситуация на границе Беларуси со странными ЕС остается напряженной
Ситуация в пунктах перехода на белорусской границе со странными Евросоюза остается напряженной.
Так, по данным ГПК на 10:00, на литовском направлении в очередях стоит более 920 фур:
- «Котловка» — более 300;
- «Каменный Лог» — более 300;
- «Привалка» — более 170;
- «Бенякони» — более 150 .
Большие очереди сохраняются и в двух пунктах на границе с Латвией — более 350:
- «Урбаны» — более 220;
- «Григоровщина» — более 130.
На фоне этих направлений очереди на выезд в Польшу почти отсутствуют — более 50:
- «Берестовица» — более 30;
- «Козловичи» — более 20.