Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

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Сегодня погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Местами по востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный.

Погода в регионах:

  • Брест +2..+4°C (без осадков, ветер 5-10 м/с);
  • Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Гомель 0..+2°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман, ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +2..+4°C (без осадков, ветер 5-10 м/с);
  • Могилев 0..+2°C (без осадков, ветер 4-9 м/с);
  • Минск +1..+3°C (без осадков, ветер 5-10 м/с).
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