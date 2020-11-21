Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления
Сегодня погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Местами по востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный.
Погода в регионах:
- Брест +2..+4°C (без осадков, ветер 5-10 м/с);
- Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
- Гомель 0..+2°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман, ветер 4-9 м/с);
- Гродно +2..+4°C (без осадков, ветер 5-10 м/с);
- Могилев 0..+2°C (без осадков, ветер 4-9 м/с);
- Минск +1..+3°C (без осадков, ветер 5-10 м/с).