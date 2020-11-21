Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

Сегодня погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Местами по востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный.

Погода в регионах: