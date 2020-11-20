Умер один из основателей Партии «Справедливый мир» профессор Валерий Березиенко

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20 ноября ушел из жизни член ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир», доктор технических наук, профессор Валерий Березиенко.

«Валерий Петрович являлся одним из основателей нашей партии. С тех пор он ни на один день не оставлял партийную работу, на протяжении многих лет возглавлял Могилевскую областную организацию», — сообщает пресс-служба партии.

Он долгое время проработал в Могилевском машиностроительном: от ассистента, до декана факультета.

Валерий Березиенко неоднократно подвергался давлению со стороны власти, которая преследовала его за оппозиционность.
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Тэги: Справедливый мир Персона: Валерий Березиенко Город: Могилев

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