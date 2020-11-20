В 2021-м в Беларуси собираются привить от COVID-19 до 2 млн человек

В 2021 году в Беларуси планируется привить от коронавируса COVID-19 до 2 млн человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Фото Depositphotos

«Мы планируем начинать прививать вакциной от COVID-19 начиная с небольших групп населения. В итоге мы планируем охватить вакцинацией до 2 млн человек», — цитирует пресс-служба исполняющего обязанности министра Дмитрия Пиневича.

15 ноября заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире телеканале «Беларусь 1» заявил, что в 2021 году белорусам могут начать делать прививки российской вакциной «Спутник V». В первую очередь ее получат медработники, педагоги и сотрудники силовых ведомств. Он сообщил, что испытания вакцины продолжаются. У людей, которым вакцина была введена, никаких проблем не отмечалось, заявил Тарасенко, «они чувствуют себя нормально».

5 ноября пресс-служба Минздрава процитировала замминистра здравоохранения Бориса Андросюка, который заявил, что проект по производству на территории Беларуси российской вакцины от коронавируса уже согласован. Выпуск может быть налажен на РУП «Белмедпрепараты».

«Сейчас специалисты ведут отработку документов по передаче трансфера технологий. Какая будет вакцина, какова технология — это договоренности будут уже непосредственно между специалистами», — сказал Андросюк.