Лукашенко знает, когда рабочие «Гомсельмаша» выйдут на улицу протестовать

«Для меня это основа — сохранить машиностроение», — завил 20 ноября Александр Лукашенко во время общения с работниками ОАО «Гомсельмаш».

«Вам тяжело в том плане, что таких, как вы, в мире — море. И вам для того чтобы продать вашу продукцию, приходится грызть зубами и не только российский рынок, но уже и Африку. От этого никуда не деться, если мы хотим остаться с машиностроением, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Машиностроение надо держать, потому что это авторитет, это лицо нации».

По словам Лукашенко, у предприятия еще остается ряд проблем, но их можно решить в течение двух-трех лет, если и дальше работать, как сейчас.

«Для меня это основа — сохранить машиностроение. Главное, что у нас будут инженеры, конструкторы, руководители. Одно дело — лопатой где-то ковыряться, а другое — производить такую технику. Нужны хорошие специалисты. Это главное, почему мы держимся за машиностроение», — сказал он.

«Я никогда в жизни не пойду на то, чтобы загубить то, что в том числе сделал собственными руками. Поэтому машиностроению в Беларуси быть. Даже когда кто-то придет за Лукашенко, он не сможет это уничтожить. То есть моя задача — сделать так, чтобы после меня никто не смог это разрушить, потому что тогда вы выйдете на улицы и будете протестовать», — считает Лукашенко.

Фото president.gov.by