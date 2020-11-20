СМИ: человек из близкого круга Путина лоббирует перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска в Москву

Один из топ-бизнесменов России, которые приближены к президенту РФ Владимиру Путину — Роман Ротенберг — является одним из главных лоббистов переноса ЧМ-2021 из Минска в Москву.

Как утверждает мetaratings.ru , занимающий пост первого вице-президента Федерации хоккея России Ротенберг-средний в последнее время «часто контактирует с президентом ИИХФ Рене Фазелем, чтобы продавить решение о переносе турнира в Россию, учитывая желание Международной федерации хоккея забрать чемпионат мира у Беларуси».

Кроме этого сайт отмечает, что все ведущие сборные (Россия является исключением) не хотят по разным причинам (в т.ч. политическим) участвовать в мировом первенстве, если турнир не будет перенесен из Минска.

Naviny.by писали на днях, что глава ФХР Владислав Третьяк заявил о готовности России провести ЧМ-2021 вместо Беларуси.

Ранее сообщалось, что обозреватель телеканала «Матч ТВ» Павел Лысенков отметил : «Мое предчувствие — ЧМ-2021 из Минска перенесут... Если представить, что ситуация в Минске не изменится к маю, то мы получим турнир, где будет очень много милиции, вокруг которого возникнет куча скандалов, да и бойкоты наверняка будут. Ну, это как играть в хоккей на вулкане».

Напомним ЧМ-2021 должен пройти в Минске и Риге с 26 мая по 6 июня. Однако из-за внутриполитической ситуации в Беларуси 17 сентября Европарламент принял резолюцию, которая в том числе призывает не проводить часть чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси. В документе содержится призыв к национальным хоккейным федерациям стран ЕС и всем демократическим странам выступить с обращением к Международной федерации хоккея об отзыве решения о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси, пока ситуация с правами человека в стране не улучшится.

Ранее в связи с белорусскими событиями после президентских выборов Латвия официально призвала ИИХФ перенести ЧМ из Беларуси в другую страну.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 11 ноября заявил, что Минск продолжает подготовку к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2021 году. «Мы готовы к проведению чемпионата. Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена. Поэтому все призывы к бойкоту, которые иногда раздаются, несостоятельны и не имеют места», — сказал он.