Ночью в Беларуси будет до 6 градусов мороза

/ Общество
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Сегодня ночью в некоторых местах Беларуси будет достаточно холодно.

Как сообщает Белгидромет, столбик термометра в отдельных районах опустится до -6°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.
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Тэги: погода

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