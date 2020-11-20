Ночью в Беларуси будет до 6 градусов мороза 20.11.2020 / 19:35 / Общество Просмотров: 39 A- A+ Сегодня ночью в некоторых местах Беларуси будет достаточно холодно. Как сообщает Белгидромет, столбик термометра в отдельных районах опустится до -6°С. Атмосферное давление будет слабо расти. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: погода Другие материалы на эту тему: Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси