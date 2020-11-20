В повестке дня Лукашенко вопрос сокращения декретного отпуска

Александр Лукашенко считает важным обсудить возможность сокращения в Беларуси отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Об этом он заявил 20 ноября во время посещения ОАО «Гомсельмаш».

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По его словам, отпуск по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет, является одним из самых продолжительных в мире.

«Эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, и депутатам — обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом придете, внесете президенту, будем принимать решения. То есть мы не приняли ни по одному вопросу решения, но эти вопросы — в повестке дня. Сделаем так, как лучше для людей и для государства», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Между тем, по словам Лукашенко, самая большая проблема в стране — демографическая. «Самая большая проблема для нас сегодня — это не «Гомсельмаш» и даже не ковид-пандемия, мы это пройдем, не волнуйтесь, всех вылечим. Если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине, которая за год почти 200 тыс. потеряла, где идет падение населения. Жить некому будет через полвека», — сказал он.

Говоря о мерах господдержки многодетным семьям, он пообещал, что программа «Семейный капитал» в Беларуси станет постоянно действующей.

По словам Лукашенко, программа хорошо себя зарекомендовала, и после первых четырех лет (с 2015 по 2019 годы) ее действие уже продлевали. «Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога. Мы будем находить эти деньги — по 10 тысяч долларов на каждого ребеночка после рождения двоих детей. Потому что это главное. Не будет детей — не будет рабочих, никакое образование тогда не надо, никакие компетенции», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

По информации Министерства труда и социальной защиты, на 1 ноября текущего года для многодетных семей открыто 91.007 депозитных счетов «Семейный капитал»: с 2015 по 2019 годы — 82.208 на 822,08 млн долларов; с 1 января по 1 ноября текущего года — 8.799 счетов на 197,978 млн рублей.

В течение первой программы семейный капитал назначался в размере 10 тысяч долларов для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен), с начала действия второй — в белорусских рублях, с базовым размером на 1 января 2020 года 22,5 тысячи рублей.

С 1 января 2020 года средства программы можно использовать досрочно на оплату медицинских услуг, образования и на улучшение жилищных условий.

На начало ноября 2020 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 25,5 тысячи заявлений, из которых удовлетворено 24 тысячи. В основном люди хотят потратить деньги на улучшение жилищных условий — 22,9 тысячи (90%) заявлений, на образование — 1,5 тысячи (6%), на получение медицинских услуг — 1 тысяча заявлений (4%).