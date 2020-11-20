Балтийские страны вновь расширили санкционный список в отношении Беларуси

Латвия, Литва и Эстония ввели санкции в отношении еще 28 белорусских граждан.

«По согласованию с Латвией и Эстонией Литва наложила санкции еще на 28 человек, причастных к насилию против демонстрантов в Беларуси, в том числе к гибели Романа Бондаренко, — написал в «Твиттере» министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. — Если жестокость не прекратится, мы расширим санкции. «Новая нормальность», навязываемая уходящим руководством [Беларуси], не вариант».

Среди опубликованных фамилий — министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, министр информации Игорь Луцкий, заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков (бывший начальник ГУБОПиК), председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, сотрудник телеканала СТВ Григорий Азаренок и другие.

На сайте МИД Латвии опубликован список из 26 фамилий, а не 28, как у Литвы и Эстонии. Это связано с тем, что ранее, 16 ноября, решением министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса уже был запрещен въезд в Латвию главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову и известному кикбоксеру Дмитрию Шакуте в связи со смертью Романа Бондаренко. Литва и Эстония внесли их в санкционный список сейчас.

МИД Латвии отмечает, что попавшие под санкции люди «своими действиями содействовали и поддерживали фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных протестов».

Всего совместные санкции Латвии, Литвы и Эстонии введены в отношении более чем 150 человек.

31-летний Роман Бондаренко умер после инцидента на «площади Перемен», произошедшего вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать бело-красно-белые ленты, которыми был украшен двор. Парня избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Роман Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание.

Очевидцы сообщили СМИ, что во время инцидента на «площади Перемен» были замечены люди, похожие на Баскова и Шакуту.

Справка БелаПАН. 31 августа Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию 30 белорусским должностным лицам, включая Александра Лукашенко и его старшего сына. В список также включены руководство Администрации президента, глава и члены ЦИК, председатели КГБ, Следственного комитета, руководство МВД и другие.

25 сентября эти страны ввели санкции в отношении еще 101 должностного лица Беларуси, в том числе в отношении пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и ее мужа, главы Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, генпрокурора Андрея Шведа, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы, заместителя генпрокурора Алексея Стука, председателя Верховного суда Валентина Сукало, председателя Миноблисполкома Александра Турчина, первого вице-премьера Анатолия Сивака.