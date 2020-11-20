Аналитики: белорусскую экономику ждет падение

По итогам 2020 года ВВП Беларуси сократится не более чем на 1%. Такой прогноз приводится в обзоре «Навигатор рынков», который подготовили аналитики российского «Газпромбанка».

Они отмечают, что по итогам января-октября ВВП страны сократился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Основным фактором снижения ВВП по итогам 10 месяцев 2020 года (против роста на 1,1% за 10 месяцев 2019 года) выступило сокращение на 0,5% производства в обрабатывающей промышленности, которая ориентирована на экспорт и является ключевой компонентой ВВП с долей 21,4% в его структуре», — отмечают аналитики «Газпромбанка».

В то же время они констатируют, что в октябре наблюдался рост производства как в сельском хозяйстве, так и в промышленности.

«Наблюдаемая динамика ВВП Беларуси подтверждает наши ожидания, что благодаря отсутствию жестких карантинных мер в условиях пандемии давление на экономику по итогам года будет ограниченным. Об этом говорит более слабое снижение ВВП по сравнению с большинством других стран СНГ в условиях пандемии», — констатируют эксперты.

Официальный прогноз на этот год предполагал рост ВВП на 2,8%. Однако летом, учитывая негативное влияние пандемии на экономику, правительство поставило новую цель — не допустить снижения ВВП по сравнению с прошлым годом.

В свою очередь западные кредиторы Беларуси прогнозируют, что по итогам года сохранится рецессия. Согласно оценкам Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и МВФ, ВВП Беларуси в уходящем году сократится на 3-4%.