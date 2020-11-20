Журналистку «Белсата» на два месяца отправили за решетку — ей «шьют» уголовное дело

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Журналистке телеканала «Белсат» Екатерине Андреевой 20 ноября выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Мера пресечения — два месяца ареста (до 20 января2021 года), сообщила Белорусская ассоциация журналистов. Андреева не признает свою вину и отказывается давать показания. Сегодня ее должны перевести в СИЗО Жодино. Андреевой грозит до трех лет лишения свободы.

По месту прописки журналистки был проведен обыск, ничего не изъято.

Андреева была объявлена подозреваемой по уголовному делу после задержания 15 ноября в доме по Сморговскому тракту, откуда она вела прямую трансляцию с «площади Перемен», где силовики зачищали народный мемориал в честь умершего от побоев Романа Бондаренко.

Помимо этого корреспондент была признана виновной по статьям 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (неподчинение требованиям сотрудников милиции) КоАП и арестована на семь суток.

Вместе с Андреевой была задержана ее коллега Дарья Чульцова. Она также получила семь суток ареста. Об уголовном преследовании Чульцовой информации нет.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Белсат задержание журналистов Персона: Екатерина Андреева

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