Мингорсуд оставил Колесникову за решеткой до 8 января

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Минский городской суд 20 ноября оставил без удовлетворения жалобу защиты Марии Колесниковой на продление ей срока содержания под стражей, сообщил телеграм-канал штаба экс-претендента в президенты Виктора Бабарико.

Суд посчитал законным содержание под стражей до 8 января, отмечается в сообщении.

По словам адвоката Людмилы Казак, решение оглашалось на закрытом заседании, что не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу, так как все постановления суда являются публичными и должны оглашаться в присутствии всех желающих.

Адвокат сообщила о перебоях в переписке с подзащитной: «Мне Мария отправила порядка 10 писем, из них пришло только четыре. Где еще минимум шесть потерялось? Непонятно. Задержка писем даже защитнику — это тревожный звоночек. Сейчас мы с этим разбираемся: направлена жалоба начальнику тюрьмы. На днях Мария также обратилась к начальнику тюрьмы с заявлением, чтобы ей предоставили перечень тех писем, которые от нее исходят, с указанием судьбы корреспонденции. Они такую информацию обязаны предоставлять».

«Если ситуация не разрешится в ближайшее время, будем предпринимать дальнейшие усилия по обжалованию. И это уже будет являться компетенцией прокуратуры», — заявила Казак.

Она добавила, что Колесникова «чувствует себя хорошо, бодра и настроена на борьбу и успех».

Как сообщалось, около трех недель адвокат не могла встретиться с Колесниковой якобы из-за того, что в ее камере был карантин из-за обнаружения у одной из сокамерниц коронавируса.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова находится под стражей с 8 сентября. 16 сентября Следственный комитет сообщил, что ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и интернета). Дело было возбуждено ранее по факту создания КС, сформированного по инициативе Светланы Тихановской. Колесниковой грозит лишение свободы от двух до пяти лет.

Белорусские правозащитники признали Марию Колесникову политзаключенной.
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти Персона: Мария Колесникова

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