Лукашенко заявил, что против Беларуси работают мощнейшие спецслужбы мира

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Александр Лукашенко заявил, что против страны на текущий момент работают мощнейшие спецслужбы мира. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Гомельскую область, сообщает его пресс-служба.

Фото: president.gov.by

По словам Лукашенко, белорусская и российская разведки якобы выявили созданные США центры в Украине и Польше.

«Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — сказал Лукашенко.

По его словам, эти спецслужбы, используя современные технологии и интернет, «раскачивают всю планету».
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Тэги: разведка Беларусь-США Персона: Александр Лукашенко

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