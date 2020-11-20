Белорусская антиядерная кампания настаивает «на остановке опасного ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС»

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Белорусская антиядерная кампания (БАЯК) выступила с заявлением в связи с повторным подключением к сети первого энергоблока БелАЭС.

«19 ноября Минэнерго Беларуси распространило информацию о том, что первый энергоблок БелАЭС под Островцом снова подключен в сеть. Это произошло почти спустя десять дней после чрезвычайного происшествия, — говорится в заявлении. — Спустя несколько дней после энергопуска, то есть, первого подключения энергоблока БелАЭС к сети, которое сопровождалось его торжественным "открытием", в результате короткого замыкания вышло из строя оборудование в электросети энергоблока. Энергоблок был отключен от сети, а реакторная установка — от турбины, по некоторым сведениям, реактор был заглушен».

«Серьезную обеспокоенность» представителей БАЯК вызывают следующие факты.

«Информация о произошедшем ЧП неполная и противоречивая, — отмечают они. — Так, руководитель строительства БелАЭС от Росатома Виталий Полянин заявил о том, что ЧП с выходом из строя трансформаторов не привело к остановке реактора, по его словам, "реакторная установка осталась на мощности, турбогенератор безаварийно автоматически поставлен на валоповорот". По словам Полянина, ЧП связано с выходом из строя трансформаторов напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания».

«По информации Госатомнадзора, вышедшее из строя оборудование относится к четвертому классу безопасности и не оказывает влияния на ядерную и радиационную безопасность объекта. Однако по информации, которая поступила нам из других источников, реакторная установка должна быть остановлена (расхоложена), что и было сделано. Далее, мы также получили информацию о том, что во время происшествия вышли из строя не только трансформаторы напряжения, но и другое сопутствующее электротехническое образование. Сказанное выше дает основания для опасений в том, что в условиях политического давления, могут приниматься решения, не соответствующие регламентам и небезопасные в принципе», — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечают представители БАЯК, «прошло слишком мало времени для выяснения всех обстоятельств ЧП и его причин, а также для их устранения». «Следовательно, происшествие на работающем энергоблоке может повториться, что сопряжено с рисками радиационной безопасности», — считают они.

 

«Работы по вводу в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС идут без должного экспертного контроля, без лицензии на эксплуатацию, в очевидной спешке, в ситуации усугубляющегося политического кризиса. В то же время, во вводе в эксплуатацию первого энергоблока нет никакой экономической целесообразности, а энергетическая система Беларуси к нему не готова, электроэнергия этого энергоблока не востребована ни на внутреннем, ни, тем более, на внешнем рынке», — утверждают представители антиядерной кампании.

«Проблемы безопасности, в том числе выявленные во время партнерской проверки стресс-тестов БелАЭ, не решены, отчет об оценке безопасности не завершен, экологические риски БелАЭС официально занижены, вопросы обращения с отработавшим ядерным топливом, даже такие как его промежуточное сухое хранение — не решены», — подчеркивается в заявлении.

Представители БАЯК настаивают «на остановке опасного ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, поскольку очевидно, что он осуществляется под политическим давлением, в том числе, на экспертов, а также на решения регулятора». «В то же время, компетенция регулятора, как и законодательная база для независимого и адекватного надзора явно недостаточны», — отмечается в заявлении.

«Мы считаем, и заявляли об этом ранее, что безопасность данного энергоблока, включая экологическую, должна быть оценена независимой международной экспертной группой, куда вошли бы среди прочих представители ENSREG/WENRA/IAEA, а также заинтересованной общественности. Также мы призываем к беспристрастному расследованию всех происшествий и нарушений, допущенных при строительстве БелАЭС, в частности, ее первого энергоблока», — заявляют представители кампании.

БАЯК объединяет общественное объединение «Экодом», Белорусскую партию «Зеленые», инициативу «Островецкая атомная — это преступление», движение «Ученые за безъядерную Беларусь», а также другие организации, активисты и эксперты. БАЯК наблюдает за строительством БелАЭС и ведет его независимую экспертную оценку с 2009 года.

Первый блок АЭС был включен в энергосистему Беларуси 3 ноября. За первые три дня работы на блоке произвели 22 млн киловатт-часов электроэнергии, и 7 ноября его мощность повысили до 400 МВт.

9 ноября в белорусских телеграм-каналах появилось сообщение, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. Вечером пресс-служба Минэнерго сообщила, что в ходе испытаний на первом блоке «выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования».

10 ноября консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев заявил БелаПАН, что ситуация на станции не представляет опасности. «Вчера в ходе испытания они выявили необходимость замены электротехнического оборудования, которое относится к четвертому классу, то есть оно не влияет на безопасность», — заверил он.

В тот же день Минэнерго подтвердило временную приостановку поставки электрической энергии с БелАЭС в объединенную энергосистему страны. В министерстве заявили, что это «предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск».

19 ноября Минэнерго сообщило, что первый энергоблок БелАЭС включен в сеть «после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований».

Ввести первый энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию, при которой он будет работать на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Белорусская АЭС Белорусская антиядерная кампания Город: Островец

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