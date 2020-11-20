В Беларуси зафиксирован новый суточный рекорд выявленных случаев COVID-19 — 1457

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1457 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (новый суточный рекорд с момента начала эпидемии в стране минувшей зимой), скончалось еще семь человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 120 847, умер 1081 человек. 19 ноября было зафиксировано 1382 зараженных и семь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 100 749 пациентов (1165 за последние сутки). Проведено 3 009 490 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 31 688.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.