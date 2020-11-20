На «Беларуськалии» уволили полсотни участников стачки

На ОАО «Беларуськалий» уволено 49 человек, участвующих в стачке, сообщает пресс-служба предприятия.

«В последнее время в отдельных интернет-источниках появляется информация об отказе некоторых работников ОАО "Беларуськалий" от исполнения своих трудовых обязанностей по причине присоединения к "стачке", которая не всегда соответствует действительности, — говорится в сообщении «Беларуськалия». — Указываемые в шаблонных заявлениях вступающих в "стачку" акты национального и международного права не содержат даже определения понятия "стачка" и не предусматривают порядок ее объявления и проведения. Так, в соответствии с подпунктом d пункта 1 статьи 8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, участвующие в указанном пакте государства обязуются обеспечить право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с законами каждой страны. Данное право нашей страной обеспечено в Конституции и Трудовом кодексе».

Но лицами, агитирующими за вступление в «стачку», порядок объявления и проведения забастовки не соблюдается, несмотря на решение суда Минской области, которым забастовка на ОАО «Беларуськалий» была признана незаконной, отметила пресс-служба.

«Таким образом, отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в "стачку" противоречит национальному и международному законодательству, не относится к уважительным причинам неявки на работу, и единственным правовым последствием таких действий является увольнение работника за прогул», — говорится в сообщении. По информации «Беларуськалия», в настоящее время за прогулы уволено 49 таких работников.

«В отношении остальных работников, отказывающихся от исполнения своих трудовых обязанностей, будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством», — сообщает пресс-служба предприятия.

Как сообщил БелаПАН председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков, уволенным оказывается юридическая помощь. «На данный момент идет несколько судебных оспариваний. Я считаю, что эти увольнения не могут считаться законными. Если люди вступили в забастовку даже по политическим мотивам, то право на забастовку нам гарантировано конвенцией Международной организации труда, которую Беларусь ратифицировала, также и нашей Конституцией. Поэтому увольнять людей за политическую и гражданскую позицию абсолютно незаконно. Наоборот, надо идти на диалог с людьми, пытаться выполнять какие-то требования, решать конфликты. Фактически людей увольняют не за прогулы, а за забастовку, за их взгляды. Наблюдается подмена понятий», — считает профсоюзный лидер.

По его информации, на 20 ноября в стачке на «Беларуськалии» участвуют 93 человека.

Как сообщалось, сегодня утром в Солигорске задержан сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Как сообщил телеграм-канал стачкома предприятия, он был задержан в 7:30 экипажем ГАИ, после чего был вызван наряд милиции и его доставили в РОВД Солигорска.

Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» в сентябре—октябре отбыл в общей сложности 40 суток административного ареста.

17 августа на предприятии была объявлена забастовка. Шахтеры требуют признать результаты выборов президента недействительными, привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными.

11 сентября Минский областной суд признал забастовку на «Беларуськалии» незаконной. Позднее Верховный суд апелляцию стачкома не удовлетворил.