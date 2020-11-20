Тысячи людей пришли проститься с Романом Бондаренко

/ Общество
Просмотров: 1533

Тысячи людей пришли проститься с 31-летним минчанином Романом Бондаренко — защитником символической Площади Перемен в Минске, который погиб 12 ноября в результате избиения.

Прощание проходило в храме Воскресения Христова (ул. Гамарника) с 11:00 до 12:00.

Люди несли бело-красно-белые цветы и венки. В храм смогли попасть далеко не все желающие. Основная часть собравшихся стояла на улице, люди периодически поднимали руки в знаке «Виктория» и букеты цветов. Когда гроб вынесли из храма, собравшиеся начали скандировать «Жыве Беларусь!», «Не забудем, не простим!», «Я выхожу», «Рома, ты герой», «Вечная память герою», «Убийцы правят страной».

В момент выноса гроба начали сигналить машины, а отъезд катафалка провожали аплодисментами.

Силовиков видно не было, но перед началом церемонии прощания недалеко от храма дежурили экипажи ГАИ.

Роман Бондаренко умер после инцидента на Площади Перемен вечером 11 ноября, когда неизвестные люди начали срезать бело-красно-белые ленты, которыми был украшен двор. Парня избили и доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Роман Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: площадь Перемен ОМОН милицейское насилие убийство Романа Бондаренко Персона: Роман Бондаренко Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Прощание с Романом Бондаренко будет 20 ноября. Мать показала справку о трезвости

Прощание с Романом Бондаренко будет 20 ноября. Мать показала справку о трезвости

Мама Романа Бондаренко: «Генпрокуратура манипулирует общественным мнением»

Мама Романа Бондаренко: «Генпрокуратура манипулирует общественным мнением»

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Кто ответственен за смерть Романа Бондаренко

Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Кто ответственен за смерть Романа Бондаренко