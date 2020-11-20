В Беларуси резко сократилось количество плательщиков дорожного сбора

В Беларуси продолжает уменьшаться количество автовладельцев, которые проходят техосмотр и уплачивают дорожный сбор, свидетельствуют данные УП «Белтехосмотр».

Предприятие констатирует «сохраняющуюся негативную тенденцию в количестве транспортных средств, представляемых на диагностические станции для прохождения ими государственного технического осмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении».

За январь—сентябрь выдано лишь 555,5 тыс. разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 37,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение, свидетельствуют данные «Белтехосмотра», наблюдается с 2015 года.

В Беларуси с 2014 года прохождение техосмотра было увязано с уплатой автовладельцами дорожного сбора (пошлины за допуск к участию в дорожном движении), поступления от этого сбора перечислялись в бюджет для частичного финансирования населением дорожной инфраструктуры.

Вместе с тем в последние годы механизм уплаты данного сбора вызвал критику со стороны населения, так как размер пошлины (в среднем — около 200 рублей) не учитывает длительность эксплуатации транспортного средства.

По этой причине власти последние два года рассматривают альтернативные варианты взимания дорожного сбора с граждан, однако окончательное решение по данному вопросу не принято.

На этой неделе тема уплаты дорожного сбора рассматривалась на совещании с участием Александра Лукашенко. Он заявил, что решение о механизме уплаты дорожного сбора должно быть принято правительством совместно с парламентом.

«Все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе», — сказал Лукашенко, обращаясь к участникам совещания.

Однако по его итогам ни глава правительства Роман Головченко, ни председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко не смогли назвать срок, когда будет определен новый механизм уплаты дорожного сбора населением.

«Действующая форма уплаты госпошлины — она существует, ее надо платить, это те суммы, которые являются достаточно подъемными», — сказал Головченко.

Поэтому сказать, добавил он, «что нас что-то поторапливает, не могу». «Но, конечно, будем все это делать оперативно, потому что основная работа по вычленению наиболее приемлемых вариантов уже проделана. Надо только еще раз их обсудить, чтобы свериться с народом», — отметил Головченко.