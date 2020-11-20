ИИХФ опровергла информацию о переносе ЧМ-2021 из Минска в Москву 

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола опроверг слух о намечающемся изменения места проведения чемпионата мира-2021.

Ранее обозреватель журнала The Hockey News Райан Кеннеди сообщил, что Рене Фазел уже вылетел в Россию для обсуждения с ФХР возможного переноса минской части турнира в Москву.

«Будет абсурдно, если Россия получит белорусские матчи ЧМ-2021», — приводит слова Куммолы телеграм-канал «Хоккей без зрителей» со ссылкой на Mtvuutiset.

Он напомнил о сложной ситуации с коронавирусом в России и о поддержке Кремлем Александра Лукашенко.