ИИХФ опровергла информацию о переносе ЧМ-2021 из Минска в Москву 

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Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола опроверг слух о намечающемся изменения места проведения чемпионата мира-2021.

Ранее обозреватель журнала The Hockey News Райан Кеннеди сообщил, что Рене Фазел уже вылетел в Россию для обсуждения с ФХР возможного переноса минской части турнира в Москву.

«Будет абсурдно, если Россия получит белорусские матчи ЧМ-2021», — приводит слова Куммолы телеграм-канал «Хоккей без зрителей» со ссылкой на Mtvuutiset.

Он напомнил о сложной ситуации с коронавирусом в России и о поддержке Кремлем Александра Лукашенко.
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Тэги: хоккей-ЧМ-2021 хоккей Персона: Калерво Куммола

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