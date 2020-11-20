Министерство здравоохранения своим постановлением от 17 ноября № 99 внес изменения в постановление от 3 февраля 2015 года № 16 «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по лабораторной диагностике». Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу 20 ноября.

Минздрав установил предельные тарифы на тестирование на COVID-19

Постановлением утверждены предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Так, стоимость исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие SARS-CoV-2 не должно превышать 53 рубля, на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 с использованием экспресс-тестов — 31,5 рубля, на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического, или иммунофлуоресцентного, или иммуноферментного, или иммунохемилюмисцентного анализа — 37,5 рубля.

Эти тарифы включают стоимость исследования, манипуляций, необходимых для проведения лабораторной диагностики, а также используемых материалов и реагентов.

Как сообщалось, 5 ноября Александр Лукашенко распорядился ограничить тестирование населения на COVID-19 на платной основе. «Будете вырабатывать систему (мы это сейчас обсудим), — всякое тестирование должно быть в тех лабораториях, которые определит Минздрав. Особенно в Минске, Наталья Ивановна (Кочанова, председатель Совета Республики. — ред.). Только те лаборатории, которые вы определите», — заявил он.

«А то у нас уже некоторые умники закупили какое-то оборудование и начинают шкуру драть с людей. Психоз создают в обществе. Они бегут в эти лаборатории, и до 300 рублей доходит один тест. Если кто-то из частных лабораторий хочет помочь государству — на государственных условиях. У вас вот эта неделя — до понедельника, — чтобы все это отстроить», — потребовал Лукашенко.

По данным министерства, 19 ноября в Беларуси зафиксирован новый суточный рекорд случаев заражения коронавирусом — 1382.