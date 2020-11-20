Лукашенко отправляется на «Гомсельмаш»

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Александр Лукашенко совершит 20 ноября рабочую поездку в Гомельскую область, где посетит ОАО «Гомсельмаш», передает его пресс-служба.

Архивное фото: president.gov.by

Ему доложат о производственно-экономическом и социальном развитии региона, а также о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития предприятия.

Холдинг ищет финансирование для пилотной части проекта по комплексной модернизации действующих и созданию новых производственных мощностей ОАО «Гомсельмаш», который предполагает техническое перевооружение ряда производств.
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Тэги: Гомсельмаш Персона: Александр Лукашенко Город: Гомель

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