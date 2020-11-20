Фотографа «Нашай Нівы» Александру Пилипович-Сущиц заочно осудили на семь суток ареста

Фотографа газеты «Наша Ніва» Александру Пилипович-Сущиц заочно осудили на семь суток ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Пилипович-Сущиц, напоминает БАЖ, была задержана 15 ноября около полудня возле метро «Пушкинская» во время выполнения служебных обязанностей.

Фотографа отвезли в Первомайское РУВД, где составили протокол за участие в «несанкционированной акции». Утром 16 ноября ее отпустили из РУВД, отдав на руки повестку явиться в суд Первомайского района 19 ноября.

Однако когда 18 ноября адвокат позвонил в суд, выяснилось, что Александру Пилипович-Сущиц уже успели осудить.

15 и 16 ноября во время акций сторонников перемен в Беларуси было задержано 25 журналистов, в том числе сотрудники БелаПАН Андрей Шавлюго и Юлия Котская. Шавлюго осужден на 15 суток ареста, Котская — на восемь.