Фотографа «Нашай Нівы» Александру Пилипович-Сущиц заочно осудили на семь суток ареста
Фотографа газеты «Наша Ніва» Александру Пилипович-Сущиц заочно осудили на семь суток ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Пилипович-Сущиц, напоминает БАЖ,
Фотографа отвезли в Первомайское РУВД, где составили протокол за участие в «несанкционированной акции». Утром 16 ноября ее отпустили из РУВД, отдав на руки повестку явиться в суд Первомайского района 19 ноября.
Однако когда 18 ноября адвокат позвонил в суд, выяснилось, что Александру Пилипович-Сущиц уже успели осудить.
15 и 16 ноября во время акций сторонников перемен в Беларуси было задержано 25 журналистов, в том числе сотрудники БелаПАН Андрей Шавлюго и Юлия Котская. Шавлюго осужден на 15 суток ареста, Котская — на восемь.