Лауреатом Букеровской премии стал шотландец Дуглас Стюарт
Лауреатом Букеровской премии в области художественной литературы в 2020 году стал роман «Шуги Бейн» (Shuggie Bain) 44-летнего шотландо-американского писателя Дугласа Стюарта. Об этом сообщается на сайте премии.
Церемония награждения
«Шуги Бейн» — дебютный роман писателя, основанный на воспоминаниях из его детства. Главный герой — мальчик-гей, живущий в Глазго в 1980-е годы и заботящийся о матери, которая борется с зависимостью. Стюарт посвятил книгу своей матери, которая умерла от алкоголизма, когда ему было 16 лет. Он называл роман историей любви, которую могут испытывать дети к неидеальным родителям.
Это вторая за 50 лет книга шотландского автора, которая получила Букеровскую премию.
Букеровская премия — одна из самых престижных наград в области литературы. Ее ежегодно вручают в Великобритании с 1969 года. Сначала лауреатами премии могли стать англоязычные писатели, живущие в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. С 2014 года на премию могут выдвигать англоязычных писателей и из других стран.