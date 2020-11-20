Лауреатом Букеровской премии стал шотландец Дуглас Стюарт

Лауреатом Букеровской премии в области художественной литературы в 2020 году стал роман «Шуги Бейн» (Shuggie Bain) 44-летнего шотландо-американского писателя Дугласа Стюарта. Об этом сообщается на сайте премии.

Источник: thebookerprizes.com

Церемония награждения прошла в Лондоне, писатель выступал онлайн. Он получил 50 тысяч фунтов стерлингов, дизайнерское издание своей книги и 2,5 тыс. фунтов за попадание в шорт-лист премии.

«Шуги Бейн» — дебютный роман писателя, основанный на воспоминаниях из его детства. Главный герой — мальчик-гей, живущий в Глазго в 1980-е годы и заботящийся о матери, которая борется с зависимостью. Стюарт посвятил книгу своей матери, которая умерла от алкоголизма, когда ему было 16 лет. Он называл роман историей любви, которую могут испытывать дети к неидеальным родителям.

Это вторая за 50 лет книга шотландского автора, которая получила Букеровскую премию.

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в области литературы. Ее ежегодно вручают в Великобритании с 1969 года. Сначала лауреатами премии могли стать англоязычные писатели, живущие в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. С 2014 года на премию могут выдвигать англоязычных писателей и из других стран.