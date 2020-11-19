В Минске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима
В Минске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима. Такая информация прозвучала в эфире телеканала СТВ.
Требование носить маски в помещениях и в транспорте в Минске
«Созданы мониторинговые группы. Мы ежедневно проводим мониторинг соблюдения масочного режима. За прошедшие дни установлено, что на 91% всех обследованных объектов режим выполняется в надлежащем порядке», — рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.
За несоблюдение установленных норм юридические лица могут получить штраф до 13,5 тыс.