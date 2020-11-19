В Минске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

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В Минске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима. Такая информация прозвучала в эфире телеканала СТВ.

Требование носить маски в помещениях и в транспорте в Минске действуют уже неделю. Мониторинг выполнения правил планируется проводить регулярно. Представители санитарных служб и главного управления торговли и услуг Мингорисполкома будут обращать внимание на целый список критериев. Обязательное правило для торговых организаций — использование продавцами масок и одноразовых перчаток, соблюдение режима проветривания, наличие дезсредств и информационных материалов о COVID-19.

«Созданы мониторинговые группы. Мы ежедневно проводим мониторинг соблюдения масочного режима. За прошедшие дни установлено, что на 91% всех обследованных объектов режим выполняется в надлежащем порядке», — рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

За несоблюдение установленных норм юридические лица могут получить штраф до 13,5 тыс.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: масочный режим коронавирус в Беларуси Персона: Нина Емельянова

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