Журналистку БелаПАН Юлию Котскую арестовали на восемь суток

Журналистка БелаПАН Юлия Котская арестована на восемь суток. Такое решение приняла судья суда Московского района Минска Лидия Телица.

Согласно протоколу, Котская приняла участие в массовом мероприятии в виде пикетирования с целью выражения протеста против действующей власти в районе станции метро «Пушкинская», где и была задержана.

Котская вину не признала и заявила, что была задержана в номере отеля «Орбита», где находилась с самого утра и вместе с коллегами Андреем Шавлюго и Андреем Рабчиком наблюдала в окно за тем, что происходит у станции метро «Пушкинская».

Около 12:00 в дверь постучали и сразу же открыли своим ключом мужчины в спортивной одежде и масках. Потом приехали сотрудники ОМОН, вывели журналистов из номера и увезли в Московское РУВД. Котская подчеркнула, что с 10:00 не выходила из номера отеля, соответственно не могла принимать участие в массовом мероприятии.

На вопрос судьи, зачем бронировали номер в отеле, Котская пояснила, что сотрудники милиции на всех массовых мероприятиях просят журналистов отходить на безопасное расстояние. «Я посчитала, что находиться в номере отеля — это самое безопасное расстояние», — сказала журналистка.

Свидетель «Иван Иванов» (сотрудник милиции не под своей фамилией) заявил, что 15 ноября около 11:00 поступило сообщение о сборе группы лиц по адресу: проспект Пушкина, 39, спустя какое-то время ОМОН задержал Котскую. Во что была одета журналистка, где она стояла в момент задержания, Иванов не помнит из-за своей большой загруженности. Он также не помнит, как ее задерживали и на каком транспорте увезли.

Адвокат Котской Максим Кононов ходатайствовал об изъятии записей видеокамер из гостиницы «Орбита», в частности из коридора, где находится номер, в котором задержали журналистов. Судья отклонила ходатайство.

Телица признала Котскую виновной на основании ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Ее взяли под стражу в зале суда для отбытия ареста.