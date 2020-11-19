В Минске скончался художник Валерий Шкарубо

/ Культура
Просмотров: 82

Лауреат Государственной премии художник Валерий Шкарубо умер в возрасте 62 года.

Валерий Шкарубо. Фото: facebook.com/natallia.sharanhovich

О его кончине сообщила на своей странице в «Фейсбуке» искусствовед Наталья Шарангович.

Валерий Шкарубо родился в 1957 году в Борисове. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (1981). С 1984 года участвовал в республиканских и международных выставках. Заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат Государственной премии. Его работы находятся в собраниях Национального художественного музея.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: художник Национальный художественный музей Персона: Валерий Шкарубо Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Пять фактов о художнике Юделе Пэне, учителе Марка Шагала

Пять фактов о художнике Юделе Пэне, учителе Марка Шагала

У Шагала по рисованию были «тройки» и «четверки»

У Шагала по рисованию были «тройки» и «четверки»

В погоне за венком: народное Купалье Алеся Пушкина

В погоне за венком: народное Купалье Алеся Пушкина

“На скрыжаванні стагоддзяў”. Як Машэрава і Міндоўга пакінулі без Лукашэнкі

“На скрыжаванні стагоддзяў”. Як Машэрава і Міндоўга пакінулі без Лукашэнкі