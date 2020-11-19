Чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Кудина объявили в розыск после участия в митинге

В молодечненском суде должно было пройти первое заседание по делу бойца Алексея Кудина, однако он не явился на заседание, после чего был объявлен в розыск.

По сообщению «Рэгіянальнай газеты» , Кудина задержали на акции протеста в Молодечно 10 августа. Спустя 11 суток его отпустили под домашний арест, возбудив уголовное дело за «сопротивление сотруднику органов внутренних дел». Максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы.

Жена Кудина сказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела. После этого судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Алексея официально объявили в розыск.

Алексей Кудин является заслуженным мастером спорта Беларуси, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014 года), чемпионом мира по кикбоксингу среди любителей (2007, 2009 года), чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год).

У Кудиных пятеро детей: три девочки в возрасте 3, 7, 11 лет и два мальчика — 9 и 17 лет.