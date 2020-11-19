КГБ внес Путило и Протасевича в список террористов

КГБ внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Источник: КГБ

Степан Путило основал популярный телеграм-канал, который власти Беларуси признали экстремистским. Роман Протасевич был его главным редактором. В списке КГБ они единственные белорусы, остальные — террористы из международных списков.

Обвиняемые живут в Варшаве и находятся в межгосударственном розыске, но Польша не намерена их выдавать.