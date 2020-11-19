Кого еще сегодня назначил Лукашенко

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Александр Лукашенко устроил сегодня большой кадровый день.

Фото: president.gov.by

Кроме персон, о которых Naviny.by писали ранее, новые должности 19 ноября получили:

Андрей Любимов — начальника УВД Витебского облисполкома;

Андрей Метилица — посла в Пакистане;

Павел Взяткин — посла в Кении и по совместительству в Танзании, Уганде, Эфиопии; постпреда при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде и Программе ООН по населенным пунктам;

Елена Кухаревич — первого зампреда Национального статистического комитета;

Наталья Тарасюк — зампреда Национального статистического комитета.
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Тэги: кадровая политика Персона: Александр Лукашенко Андрей Любимов Андрей Метилица Павел Взяткин Елена Кухаревич Наталья Тарасюк

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