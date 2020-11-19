Кого еще сегодня назначил Лукашенко
Александр Лукашенко устроил сегодня большой кадровый день.
Кроме персон, о которых Naviny.by
Андрей Любимов — начальника УВД Витебского облисполкома;
Андрей Метилица — посла в Пакистане;
Павел Взяткин — посла в Кении и по совместительству в Танзании, Уганде, Эфиопии; постпреда при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде и Программе ООН по населенным пунктам;
Елена Кухаревич — первого зампреда Национального статистического комитета;
Наталья Тарасюк — зампреда Национального статистического комитета.