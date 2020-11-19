Новая должность Карпенкова и другие перестановки в структуре МВД

Вслед за кадровыми назначениями в дипломатическом корпусе Александр Лукашенко произвел перестановки в структуре МВД.

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Так, Юрий Назаренко назначен на должность первого замминистра (будет курировать общественную безопасность). Ранее он командовал внутренними войсками.

На его место переведен начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков. Он же назначен замминистра.

Геннадий Казакевич, как пишет «Пул первого», «сохраняет пост замминистра (но без приставки "первый" и остается начальником криминальной милиции)».

Напомним, Карпенков и его подчиненные отличились активным участием в подавлении уличных протестов в Минске. В интервью телеканалу «Беларусь 1» в середине октября Карпенков сравнивал участников акций протеста с «организованными преступными группами по принципу 1990-х годов».

«Солдаты цветной революции, «змагары». По-настоящему мужиков, которые любят свою страну, там нет. Лучшее их сравнение — организованные преступные группы по принципу 90-х годов, которые хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которых им щедро обещает Тихановская. Они хотят заработать денег», — заявлял Карпенков.

«И самых опасных «острокопытных» мы с улицы уберем. Любой, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие», — предупредил Карпенков.