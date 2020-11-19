На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности

Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает жителей Беларуси.

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

По информации синоптиков, ночью и утром 20 ноября в большинстве районов сохранится усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

При порывистом ветре спсатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).