В Беларуси новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19

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За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1382 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, скончалось еще семь человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 119 390, умерло уже 1074 человека.

18 ноября было зафиксировано 1309 зараженных и семь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 99 584 пациента (1266 за последние сутки).

Проведено 2 977 802 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 30 041.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

По информации Минздрава, 18 ноября к обязательному масочному режиму присоединились Брестская, Гродненская и Могилевская области. Таким образом, теперь на территории всей страны необходимо использовать средства индивидуальной защиты во всех без исключения объектах любой формы собственности: поликлиниках, аптеках, магазинах, кафе, общественном транспорте и такси, в том числе маршрутных. В ряде регионов ограничено проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и других массовых мероприятий.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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