На следующей неделе в Минске ждут Сергея Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25-26 ноября посетит Минск, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 ноября на брифинге. Трансляция брифинга велась на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Лавров примет участие в совместном заседании коллегии министерств иностранных дел России и Беларуси.

Программой визита предусмотрены его встреча с Александром Лукашенко и переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщила Захарова.