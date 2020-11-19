Франция, Швеция, Чехия… Кто еще может попасться Беларуси в отборе на ЧМ-2022

Уже 7 декабря пройдет жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира по футболу, который должен пройти в 2022 году в Катаре.

После завершения Лиги наций УЕФА определились все корзины, в которые распределены национальные сборные согласно новым рейтингам.

Вот как они выглядят:

1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды;

2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния;

3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция;

4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург;

5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;

6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.