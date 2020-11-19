Вице-премьер РФ Новак: условия поставок российской нефти выгодны белорусской стороне

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Заместители председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и Алексей Оверчук 18 ноября провели переговоры с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым.

Как отметила пресс-служба правительства России, основное внимание в ходе переговоров уделено вопросам двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере, а также возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов.

«Российские компании ответственно исполняют взятые на себя обязательства по поставке нефти в адрес белорусских НПЗ», отметил Новак в своем вступительном слове.

По словам Новака, такие условия поставок «выгодны как для российской, так и для белорусской стороны».

На повестке остается создание экономических условий экспортных поставок белорусских нефтепродуктов с использованием российской инфраструктуры. Стороны обсудили планы по развитию дальнейшего сотрудничества и договорились о встрече в начале 2021 года.
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Тэги: Беларусь-Россия поставки нефти Персона: Александр Новак Юрий Назаров Алексей Оверчук

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